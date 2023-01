Oorzaak van CO-intoxicatie in Hooglede nog onduidelijk

De oorzaak van de CO-vergiftiging afgelopen weekend bij een gezin in Hooglede is nog onduidelijk. Mogelijk zou een pelletkachel aan de basis liggen, maar dat kan het parket nog niet bevestigen.

De vader (44) en oudste zoon (16) van het gezin lieten zaterdagochtend het leven. Ook de moeder en de twee andere zonen waren er slecht aan toe. De middelste zoon (14) ligt nog altijd op intensieve zorg. “Zijn toestand is ongewijzigd”, klinkt het bij het parket. Ook over de oorzaak is nog geen uitsluitsel. Een pelletkachel zou mogelijk aan de basis liggen, maar het parket kan dat nog niet bevestigen. “De oorzaak wordt nog onderzocht”, klinkt het.