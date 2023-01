Franse ex-bondsvoorzitter Noël Le Graët kan nu ook juridisch vervolgd worden: parket opent onderzoek wegens morele en seksuele intimidatie

Er is een onderzoek geopend wegens morele en seksuele intimidatie tegen Noël Le Graët, de vorige week aan de kant geschoven voorzitter van de Franse Voetbalfederatie FFF. Dat heeft het parket van Parijs dinsdag laten weten. Aanleiding is de getuigenis van de Franse spelersmakelaar Sonia Souid. Zij maakte in de sportkrant L’Equipe haar beklag over grensoverschrijdend gedrag van Le Graët. Het Franse ministerie van Sport vorderde eerder al een audit, die nog aan de gang is.