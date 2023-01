Barça zet zijn zinnen op ontevreden Yannick Carrasco, schrijft Catalaanse sportkrant

FC Barcelona heeft zijn zinnen gezet op Yannick Carrasco (29), zo schrijft de Catalaanse sportkrant El Mundo Deportivo. De Rode Duivel zou haalbaar zijn binnen de limieten van de Financial Fair Play, maar voorlopig wil Atlético Madrid hem niet laten gaan. Carrasco is ontevreden omdat hem na de titel in 2021 een salarisverhoging zou zijn beloofd, maar Atlético Madrid is hem daarin nog niet tegemoetgekomen.

FC Barcelona speurt naar opportuniteiten die haalbaar zijn binnen de financiële limieten, want de Catalaanse club flirt met de grenzen van de Financial Fair Play in Spanje. Twee namen waar Barça volgens El Mundo Deportivo zijn zinnen op gezet heeft zijn Yannick Carrasco (Atlético) en Marcelo Brozovic (Inter).

Ze zijn pas haalbaar als er vertrekkers zijn. De meest evidente naam die daarvoor in aanmerking komt, is Memphis Depay. De Nederlander zit op een zijspoor en heeft de club laten weten dat hij bereid is te vertrekken in januari als hij naar een interessante club kan. Atlético Madrid spreekt hem aan.

Atlético Madrid is niet bereid een transfersom te geven, maar Carrasco zou als pasmunt kunnen dienen.

De Rode Duivel wil volgens El Mundo Deportivo vertrekken bij Atlético omdat hij nog steeds zou wachten op een beloofde salarisverhoging. Carrasco zou het wachten beu zijn en hoopt op Barça.

Trainer Xavi is ook op zoek naar een offensieve linkerflankspeler. Momenteel zit het dossier vast, aangezien Atlético Carrasco niet wil laten gaan.

FC Barcelona beoogt ook nog een andere ruildeal: Brozovic van Inter voor Franck Kessié. De Ivoriaan is echter gelukkig bij FC Barcelona, hoewel zijn speeltijd beperkt is.

Trainer Xavi heeft momenteel geen alternatief voor Busquets en ziet Brozovic daarvoor geschikt.