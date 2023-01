Albertine (82) uit ‘Hallo televisie!’ overleden, VRT verliest een van zijn trouwste fans

Albertine De Bondt (88) is dinsdagochtend overleden in het woonzorgcentrum Van Horick in Wolvertem. Daarmee verliest de VRT één van zijn trouwste fans ooit. Albertine was te zien in 2015 en 2016 in ‘Hallo televisie!’ en woonde al sinds 1958 ontelbare televisieprogramma’s bij in het publiek, tot haar gezondheid het niet meer toeliet.

De commentaren die Albertine en haar hartsvriendin Mathilde gaven op Hallo televisie! waren hilarisch. Het programma werd uitgezonden op Eén van 2015 tot 2016. Een aantal Vlaamse gezinnen gaven in Hallo televisie! vanuit hun eigen huiskamer commentaar op wat er de voorbije week op de Vlaamse buis te zien was.

Albertine en Mathilde kwamen zo op televisie in heel Vlaanderen en waren de spilfiguren van het programma. Albertine mag gerust de trouwste fan ooit van de VRT worden genoemd, ze miste haast geen enkel programma.

“Nooit vergeten”

“Ze betekende heel veel voor mij”, zegt Ann Van Holderbeke (58), die nu in het huisje van Albertine in de wijk De Vlieten in Wolvertem woont.

“Ik bezocht haar regelmatig in het rustoord en kwam als overbuurvrouw voordien ook zowat alle avonden bij haar langs toen ze hier nog in haar huisje woonde. Ik heb haar naar het woonzorgcentrum geholpen. Ze is er stilletjes ingeslapen. Ik ga ze nooit vergeten. Ze heeft een grote rol in mijn leven gespeeld. Ik denk dat heel veel mensen haar zullen herinneren. Ze was een échte Wolvertemse.”

“Albertine was klein van gestalte, maar groots in haar daden. Als ze iets deed, dan pakte ze het groots aan. Ze was soms een complex persoon, maar altijd paraat om te helpen. Hier in haar tuintje organiseerde ze een barbecue en feestjes voor de buren. Dat was altijd tot in de puntjes voorbereid. We hebben veel gelachen. Met haar aanwezigheid kon je een grote aula vullen. Ik heb zoveel mooie momenten beleefd met haar.”

Beroerte

Maar Albertine kende ook tegenslagen, die op het nippertje goed zijn afgelopen. “Op een avond kwam ik langs in haar huisje en ik vond dat het er raar rook”, gaat Ann verder.

“Ik belde de hulpdiensten, ze waren net op tijd. Er was gas ontsnapt en ze zou het niet gehaald hebben mocht ze ingeslapen zijn. Tijdens de opnames van Hallo televisie! in 2016 kreeg ze een beroerte. Gelukkig kon de crew haar redden en op tijd de hulpdiensten bellen.”

“Ze liep bijna letterlijk de deuren bij de VRT plat. Soms zei ze: Komaan Ann, meerijden, we gaan naar de VRT naar de Zevende dag. Dan moest ik geen neen zeggen hoor. Ze kende Martine Tanghe, Ivo Belet, Phara de Aguirre, noem maar op. Ze was er bij wijze van spreken Thuis. Ze keek niet alleen in de studio’s, maar ook thuis altijd naar VRT-programma’s. Ze heeft zelfs tijdens een ochtendprogramma in de studio ook koffie en thee geschonken aan de presentatoren en gasten.”

Eerste kleurentelevisie

Albertine De Bondt begon met haar merkwaardige hobby in 1958, tijdens de Expo in Brussel. “Het was bij de Expositie dat ik het Amerikaans Theater leerde kennen”, vertelde Albertine nog in een interview met deze krant in 2017. “Ik heb er de eerste kleurentelevisie gezien.”

“Sindsdien ben ik naar de studio’s blijven gaan. Ik heb zowat alle VRT-programma’s meebeleefd in het publiek in de studio’s. Zo’n programma is beter in het echt dan op de televisie. In de Zevende dag zie je de politici ook als ze buiten beeld zijn. Je moest eens weten welke grimassen ze dan maken. Ik hoef zelf niet in beeld te komen, het programma is het belangrijkste. Maar ik blijf ook trouw televisie kijken.”

Albertine laat een zoon, Eddy Hermans (68), na. Begrafenisondernemer Pauwels staat in voor de uitvaartplechtigheid. Een datum daarvoor is voorlopig nog niet gekend.