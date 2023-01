Landbouwer die zijn beide dochters verstikte, nu ook verdacht van moordpoging op schoonvader

Op 16 november bracht Vanhaverbeke in Waardamme zijn beide dochtertjes Maud (8) en Ona (5) door verstikking om het leven. Na zijn gruweldaad knipte de veertiger de kabels aan de elektriciteitskast door. Het is de stelling van het parket dat Vanhaverbeke zijn ex bij haar thuiskomst wou elektrocuteren. Maar volgens de speurders wou Vanhaverbeke mogelijk ook zijn schoonvader treffen, mocht die als eerste het huis hebben betreden. Verder onderzoek moet uitwijzen of het gepruts aan de elektriciteitskast fatale gevolgen had kunnen hebben.

Uiteindelijk raakte niemand de kabels aan. Vanhaverbeke ontkent ook met klem dat hij zijn ex of haar vader wou doden. Naar eigen zeggen knipte hij de kabels alleen door om de zoektocht naar de kinderen te bemoeilijken. Maar die bewering kwam tijdens de reconstructie op 19 december op losse schroeven te staan. Vanhaverbeke wordt nog altijd psychiatrisch onderzocht. Naar verluidt hoopt hij vrij te komen onder elektronisch toezicht, zodat hij opnieuw kan werken op zijn veld. “Ik heb mijn cliënt uitgelegd dat zoiets niet aan de orde is”, zegt advocaat Jean-Luc Cottyn. “We verzetten ons niet tegen zijn verdere aanhouding.”