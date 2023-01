BV’s nemen afscheid van familie voor ‘Over de oceaan’: “Testament is in orde gebracht”

Jonas Geirnaert, Elodie Ouedraogo, Ella Leyers, James Cooke, Annelien Coorevits en Gert Verheyen staan voor het avontuur van hun leven in ‘Over de oceaan’. In acht afleveringen zal je op Play4 kunnen zien hoe ze samen met kapitein Piet de Atlantische oceaan oversteken. Wanneer de zeiltocht daadwerkelijk begint en ze afscheid moeten nemen van hun familie wordt het emotioneel. Maar sommigen onder hen hebben ook gedacht aan de praktische zaak: “Het testament is in orde gebracht”, klinkt het bij Jonas Geirnaert en zijn vrouw Julie Mahieu.