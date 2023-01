BV Hotspot. Jennifer Heylen geniet van de zon in Thailand, James Cooke viert kerstavond met veel vertraging

Het trieste regenweer in België staat in schril contrast met de zonnige locaties waar sommige BV’s momenteel vertoeven. Riadh Bahri en Jennifer Heylen zitten bijvoorbeeld in Thailand, terwijl Matteo Simoni en Sergio Herman voor televisieopnames richting Costa Rica trokken. Maar ook in eigen land is er genoeg tijd voor amusement. Koen Crucke doet dat met een etentje in een Chinees restaurant, Alexander De Croo met een stevige fietstocht door weer en wind. En Tanja Dexters besloot haar volgers het allerbeste te wensen met een pikante foto.