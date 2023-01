Waarom spits van FC Lebbeke plots meest bekeken speler is op Transfermarkt.be

De speler die in ons land het meest opgezocht wordt in de transferdatabase, is Thibau Dierickx van FC Lebbeke. En dat heeft een duidelijke verklaring. Olympisch kampioene Nina Derwael stelde Dierckx afgelopen zondag voor als haar nieuwe vriend. Eerder was ze samen met Siemen Voet, die sinds afgelopen zomer bij Slovan Bratislava voetbalt. Hij is overigens de tiende meest gezochte speler in België.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen