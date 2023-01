Dorstige Hasselaar pleegt 23 winkeldiefstallen in zoektocht naar alcohol

Een 42-jarige Hasselaar moet vrezen voor 20 maanden voorwaardelijk voor het plegen van 23 winkeldiefstallen. Telkens was hij op zoek naar alcohol en tabak. De Colruyt kreeg hem 22 keer over de vloer, de Lidl één maal. Het was daar dat het personeel hem op heterdaad betrapte.

De betichte had in februari en maart 2020 grote dorst. Op sommige dagen pleegde hij vier tot vijf winkeldiefstallen. In totaal graaide de man voor 1.082 euro aan drank, tabak en voedingswaren mee. Aan zijn rooftocht kwam op 4 maart 2020 een einde in de Lidl na een betrapping op heterdaad. Tijdens zijn verhoor verklaarde hij zich niets meer te herinneren. De veertiger was voortdurend dronken. Intussen heeft hij zich herpakt en zijn er geen nieuwe feiten meer gepleegd. “Ik was verslaafd en leefde toen op straat. Nu heb ik een relatie, krijg goede hulp, doe aan toneel en neem Antabuse (ontwenningsmiddel voor alcohol).”

Ook de procureur stelde vast dat het de goede kant opgaat met de man. “Alleen kan ik niet om zijn strafregister heen. In 2019 is hij nog twee keer veroordeeld tot 18 en 20 maanden cel voor diefstallen. Nu vorder ik 20 maanden cel met uitstel op voorwaarde dat hij zich blijvend laat helpen. De celstraf is een stok achter de deur voor wanneer de man zou hervallen.” Zijn advocate beklemtoonde dat de Hasselaar zijn leven weer op de rails gekregen heeft en de nodige begeleiding krijgt. Ze vroeg om de opslorping van straf omdat de feiten in het verlengde liggen van de veroordeling in 2019.

Vonnis op 14 februari.