Kim Kardashian tovert huis om voor spectaculair verjaardagsfeestje van dochter Chicago

Voor een memorabel feestje moet je bij de Kardashians zijn. Zelfs als het gaat om een verjaardagfeestje voor een vijfjarige. Chicago West, de dochter van realityster Kim Kardashian, mocht vijf kaarsjes uitblazen en deed dat volledig in het thema van Hello Kitty.

“Gelukkige verjaardag Chicago, ik kan niet geloven dat je al vijf jaar bent”, schrijft mama Kim bij een video op Tiktok. “Ik hou heel erg van jou”. Het feest voor Chicago, die voor de gelegenheid roze vlechtjes had, vond plaats in het doorgaans minimalistische huis van Kim in Calabasas in de staat Californië.

De benedenverdieping van de enorme villa was voor Chicago omgetoverd tot een roze paradijs met als thema Hello Kitty. De tapijten kleurden roze, er waren gigantische ballonbogen en uiteraard waren er ook tal van afbeeldingen van het Japanse meisje.

Als kers op de taart was er ook een grimeur aanwezig, een tafel waaraan de kinderen slijm konden maken, een pottenbakstudio opgedragen aan Hello Kitty, en een enorm ballenbad.