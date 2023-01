‘Temptation island’-deelneemster Megan Desaever zal nog spijt krijgen van haar bekentenissen op het Nederlandse Youtube-kanaal Rumag. In een openhartig interview vertelde ze geen belastingen te betalen op haar inkomsten van haar OnlyFans-account. En dat zal de fiscus zeker niet ontgaan zijn. Want of je nu realityster bent of influencer, iedereen moet belastingen betalen op zijn inkomen.