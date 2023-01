Onze weekendtips: meezingen met Willy Wonka of dromen van een mooie vakantie

Theater om met grote ogen naar te kijken, de mooiste Nederlandstalige gedichten om te ontdekken of een gezellige borrelwandeling: er is ook dit weekend heel wat te beleven in onze provincie.

Indringende beelden van Zanele Muholi

Uitstalling Art Gallery in Genk - buur van Koen Vanmechelen in Zwartberg - toont nog tot 29 januari werk van de Zuid-Afrikaanse Zanele Muholi met de expo ‘Somnyama Ngonyama (Hail of the Dark Lioness)’. Fotograaf en filmmaker Muholi stelt vast dat er een kloof bestaat tussen de beloofde gelijkheid in Zuid-Afrika na het apartheidsregime en de agressie en discriminatie naar de LGBTQ-community in haar land. Ze maakt indringende zwart-witportretten die tonen hoe divers en rijk die gemeenschap is. Op zaterdag 21 januari is Muholi zelf aanwezig in de galerij (inschrijven verplicht).

Nog tot 29/1, Uitstalling Zwartberg, Marcel Habetslaan 26 in Genk. Info: www.uitstalling.be

© Zanele Muholi

Willy Wonka’s Chocoladefabriek

De Trixxo Arena in Hasselt wordt de komende week omgevormd tot Willy Wonka’s Chocoladefabriek. Roald Dahl’s Charlie and the Chocolate Factory betovert al meer dan vijftig jaar de wereld. Nu ook te zien als musical in ons land met Nordin De Moor als onze Vlaamse Willy Wonka. Hij krijgt versterking van namen als Astrid Stockman, Yemi Oduwale, Koen van Impe en anderen. De musical vertelt het verhaal van de jonge Charlie Bucket die een gouden ticket wint om de mysterieuze chocoladefabriek te bezoeken. Van eigenaardige Oempa Loempa’s tot een chocoladetuin en een leger van eekhoorns, je kan het zo gek niet bedenken of het passeert de revue.

Op 26, 27, 28 en 29/1 in Trixxo Arena, Gouverneur Verwilghensingel 70 in Hasselt. Info & tickets: www.deepbridge.be/shows/charlie

© Steven Hendrix

Melancholische melodieën in C-mine

Op het podium van C-mine in Genk staat Strand of Oaks met bezieler Tim Showalter. Hij mag er dan al woest uitzien met zijn baard en golvende manen, maar hij en zijn muziek zijn zo aaibaar. De melancholische melodieën van zijn achtste studioalbum In Heaven grijpen je naar de keel. In het voorprogramma staat de beloftevolle singer-songwriter Caspar Auwerkerken. Hij heeft een uniek stemgeluid, gaat voor dromerige arrangementen en minimalistische soundscapes.

Op 26/1 om 20.15 uur in C-mine in Genk. Info & tickets: www.c-mine.be

© Strand of Oaks

Twintigste editie Noord-Limburgse vakantiebeurs

De Noord-Limburgse Vakantiebeurs van Pasar in Hamont-Achel is ondertussen een vaste waarde in de regio. Tijdens de beurs kan je informatie sprokkelen bij vakantieaanbieders uit een groot deel Europese landen, waaronder Portugal, Hongarije, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, Kroatië, enzovoort. Zelfs info over rondreizen in Marokko en de Kaukasus kan je er vinden. Je kan er terecht om een camper te kopen of huren, of je oor te luister te leggen bij camping-, b&b- en hoteluitbaters.

Op 21/1 van 13.30 tot 18 uur en op 22/1 van 10 tot 17.30 uur in De Posthoorn, Groenstraat 6 in Hamont. Info: www.noordlimburgsevakantiebeurs.be

© Pasar Noord-Limburg

Borrelen aan de Kluis van Bolderberg

De vzw Toerisme Heusden-Zolder organiseert voor de dertigste keer de winterborrelwandeling. Samen met een gids wandel je van de dienst Toerisme tot aan de Kluis van Bolderberg. De wandeling is ongeveer 3,5 kilometer lang. Aan de kluis heb je een mooi uitzicht op het kasteel van Terlaemen. De dranktentjes staan ook klaar met frisdrank, chocomelk, glühwein, Gagelborrel en Koolputterjenever.

Op 22/1 om 13.30 uur aan de dienst Toerisme, Vrunstraat 6 in Heusden-Zolder. Info: www.visitheusden-zolder.be

© Toerisme Heusden-Zolder

Dichterlijk door Hasselt

Op Gedichtendag, donderdag 26 januari, start de poëzieweek. Naar aanleiding daarvan organiseert Bibliotheek Hasselt enkele poëziewandelingen. Stadsgids Francis De Lauré neemt je tijdens een wandeling van 3 kilometer mee langs mooie plekjes in Hasselt. Onderweg ontdek je de gedichten van bekende Nederlandstalige dichters.

Op 26, 28 en 29/1 telkens om 14 uur aan Hostel H in de Spoorwegstraat in Hasselt. Deelname is gratis, maar je moet je wel vooraf inschrijven. Info: www.bibliotheek.hasselt.be/poeziewandeling

© Bibliotheek Hasselt

Straf circustheater in Pelt

Het Gentse circusgezelschap Be Flat bevindt zich op de kruising tussen acrobatisch circus en urban sports. Ze hadden groot succes met een eerdere wandelvoorstelling. Nu brengen ze in Pelt Double You waarin ze twee voorstellingen proppen die gelijktijdig plaatsvinden. Vijf artiesten, zowel acrobaten als muzikanten, kruipen in elkaars rol en delen twee podia gescheiden door een muur. Ook het publiek is opgesplitst, bekijkt hun deel van het podium en vangt hints op van wat er aan de overkant gebeurt. Het wordt een leuk acrobatisch, muzikaal en humoristisch spel van een bende jonge circusartiesten.

Op 21/1 om 19 uur in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Info & tickets: www.palethe.be

© Katelijne Boonen

Nee! Tegen alles

In de voorstelling Nietes van Bronks en Theater Artemis in Hasselt zeggen Kim Karssen en Hendrik Kegels volmondig Nee! Tegen alles. Publiek? Bah. Licht? Jakkes. Applaus? Nee! Ze keren de wetten van het theater om. Nietes is een parade van alles wat niet mee mág doen en alles wat niet meer mee kán doen, van de Romeinen tot dinosauriërs als Elvis Presley.

Op 21/1 om 15 uur in ccHa, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be

© Illias Teirlinck

De bever als landschapsarchitect

Bevers laten zich niet gemakkelijk spotten, maar ze laten wel bewonderenswaardige sporen na in de natuur. Natuurgids Albert neemt je mee naar het leefgebied van de bever en vertelt meer over zijn boeiende levenswijze en wat het dier voor de natuur betekent. Trek je laarzen aan en duik het gebied Negenoord-Kerkeweerd in Dilsen-Stokkem in.

Op 22/1 om 14 uur aan Visitor Center De Wissen, Negenoordlaan 2 in Dilsen-Stokkem. Info: www.limburgs-landschap.be

© Guido Franssens

Samen klinken op het nieuwe jaar

Het Limburgs Kamerorkest is sinds 1995 een vaste waarde in het Limburgs muziekleven. Een veertigtal gedreven muzikanten spelen samen in een klassieke symfonische bezetting en dit onder leiding van dirigent Ronny Ramaekers. Op 22 januari speelt het Limburgs Kamerconcert een nieuwjaarsconcert in Houthalen-Helchteren met een trompetconcerto van Joseph Haydn, de Bacchanale uit de Opera Samson en Delilah en nog veel meer.

Op 22/1 om 10.30 uur in cultuurhuis Casino, Varenstraat 22a in Houthalen-Helchteren. Info & tickets: www.casino.houthalen-helchteren.be

© Het Limburgs Kamerorkest

De dans van de muizenvallen en Bert Berg

Bert Berg brengt een spannende voorstelling in Leopoldsburg waarbij meer dan vijfhonderd muizenvallen een stad vol torens, straten en gebouwen vormen. Met nauwkeurig voetenwerk, handstanden en uitgebalanceerde acrobatiek baant hij zich een weg tussen de vallen. Ze zullen springen wanneer ze willen. Het wordt een dans van meer dan vijfhonderd muizenvallen en één mens.

Op 22/1 om 14 uur in CC Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Info & tickets: www.ccleopoldsburg.be

© Bert Berg

Uitgebreide agenda

PODIUM

Zaterdag 21 januari

Lukas Lelie

Kwestie van Smaak is de tweede solo zaalshow van Lukas Lelie. Maar omdat hij niet graag alleen op het podium staat, neemt hij comedian Edouard De Prez mee.

GC De Plak, Servaasplein 14 in Diepenbeek.

Om 20.15 uur

Basistarief: 14 euro

Zaterdag 21 januari

Jan Van Looveren

Loslaten is een humoristische voorstelling die Jan Van Looveren verplicht de dingen waar hij mee worstelt te benoemen. Herkenbare verhalen van en voor mensen die ook met hetzelfde worstelen.

CC De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden.

Om 20.15 uur

Basistarief: 18 euro

Zondag 22 januari

Bellydance Sparkles Show

Zondag organiseert Johanna Rediers samen met het showteam Mariposa de Bellydance Sparkles Show in Beringen. Meer dan honderd danseressen staan op een prachtig podium, waarbij Ontmoetingscentrum De Cor in Koersel ondergedompeld wordt in de sfeer van 1001 Nachten. Een hele namiddag lang kan je genieten van prachtige performances. Je hebt toegang tussen 13 en 17 uur en kiest zelf hoe lang je blijft.

Ontmoetingscentrum De Cor, Klarinetstraat 26 in Beringen

Toegang tussen 13 en 17 uur

Basistarief: 10 euro

CONCERT

Zaterdag 21 januari

Birds of passage

De wereld komt naar de Merode met tien kerkconcerten, zoals dit internationaal gezelschap uit Gent en Kopenhagen met een repertoire dat gaat van Wallonië tot het Midden-Oosten. Met Jonas Malfliet (accordeon), Shalan Alhawny (viool), Florian Deschepper (gitaar) en Luna Ersahin (zang).

Sint-Luciakerk Engsbergen, Engsbergseweg 132b in Tessenderlo.

Basistarief: 18 euro

WANDELEN

Zaterdag 21 januari

Wintergrenswandeling

De Grevenbroekers organiseren een winterse wandeling met afstanden van 4 tot 22 kilometer. Afhankelijk van de afstand wandel je via de IJzeren Rijn richting Budel-Schoot.

Jeugdheem, Molenstraat 32 in Hamont.

Van 8 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 22 januari

Nieuwjaarswandeling

Een wandeling tussen de velden tot aan de draad van de voormalige P.R.B. fabrieken richting het Kapelleke van 18 en langs kleine veldpaadjes. Onderweg wordt er op het nieuwe jaar geklonken.

Janshoek 6 in Bocholt.

Om 13.30 uur

Basistarief: 6 euro

Zondag 22 januari

Winterwandeling in de Herkvallei

KWB en Natuurpunt organiseren een winterwandeling in de Herkvallei met een afstand van vier kilometer.

Kapel van Wideux, Grote Roost in Hasselt.

Om 13.30 uur

Basistarief: 5 euro

Tot 31 januari

Geocache winterwandeling

Een uitdagende wandeling van 4 of 7 kilometer in de Engbergse bossen. Pijltjes wijzen je in de richting van de te zoeken caches.

Kruispunt Belledreef – Mispad in Tessenderlo.

Dagelijks op eigen tempo

Basistarief: gratis

VARIA

Zaterdag 21 januari

Voorleesmomentjes

Boekstart wil ouders met kleine kinderen laten genieten van boeken. De vrijwilligers maken het knus en ontvangen ouders met kindjes tot 3 jaar voor een voorleesuurtje.

BICC ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Om 9.30 uur

Basistarief: gratis

Zondag 22 januari

Alles over Edgar Allan Poe

Don Vitalski, Jean Paul Van Bendegem en Johan Braeckman slaan de handen opnieuw in elkaar tijdens deze ‘Toast Literair’. Ditmaal om hun licht te doen schijnen over de meest raadselachtige Amerikaanse suspense-auteur aller tijden: Edgar Allan Poe.

BICC ’t Poorthuis, Zuidervest 2a in Peer.

Om 9.30 uur

Basistarief: 16 euro

Zondag 22 januari

Vervalsingen in de kunst

Lector Kunst & Cultuur Niels Klerkx geeft een lezing over het kopiëren van kunstwerken en over de grens tussen kunst en misdaad. Wat zijn de motieven van vervalsers en welke methodes gebruiken ze?

Bibliotheek Maaseik, Bleumerstraat 68 in Maaseik.

Om 11 uur

Basistarief: gratis