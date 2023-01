Zonhovense overvaller dreigt terug te keren met Kalasjnikov: “Volgende keer zal ik mijn wapen gebruiken”

Een 23-jarige Zonhovenaar heeft zich dinsdag in de rechtbank moeten verantwoorden voor een mislukte overval op een nachtwinkel in Hasselt. Hij maakte 300 euro buit, maar de uitbater kon hem alsnog overmeesteren. “Als ik een vuurwapen bij me had, dan had ik het zeker gebruikt.”

De jongeman was niet aanwezig in de Hasseltse rechtbank. “Hij heeft pas werk gevonden en kon er niet weg”, aldus zijn advocaat Mathias Swevers. Op 17 maart vorig jaar stapte hij om 21.30 uur in Hasselt een winkel binnen. Met zijn linkerhand maakte hij bewegingen in zijn jaszak en riep “kassa”.

De uitbater, die vreesde dat de Zonhovenaar gewapend was, gaf hem daarop 300 euro. Meteen nam de verdachte de benen. Met een buis in de hand liep de uitbater hem achterna en kon de overvaller stoppen. Meteen kreeg hij zijn 300 euro terug. In de jaszak van de twintiger bleek een aardappelmesje te zitten. Aan de speurders legde hij verontrustende verklaringen af. “Ik kan gemakkelijk aan een vuurwapen komen zoals een kalasjnikov. Volgende keer zal ik mijn wapen zeker gebruiken.”

Zwak begaafd

Volgens de gerechtsdeskundige is de betichte zwak begaafd en van het paranoïde type. Hij sukkelt met vreemde gedachten en is een fervent cannabisgebruiker. In september vorig jaar volgde nog een gedwongen opname in Asster in Sint-Truiden. Onverwerkte trauma’s uit zijn jeugd, waarbij hij neergestoken werd, zouden onder meer aan de basis van zijn probleem liggen. “Het was handig geweest om hem te zien. Dat hij nog in behandeling is verontrust me. De betichte moet omkadering krijgen, maar de contacten lopen stroef. Het is jammer dat ik op zitting niet kan polsen tot wat welke hulp hij bereid is”, sprak de procureur.

“Ik vorder twee jaar cel met uitstel onder voorwaarden. Het is belangrijk dat hij een psychiatrische behandeling en sociale omkadering krijgt.” Zijn advocaat Mathias Swevers wees erop dat de twintiger terug aan het werk is en een vaderfiguur in zijn jonge leven heeft gemist. Hij opperde een werkstraf maar stond ook niet afkerig tegenover een celstraf met uitstel gekoppeld aan voorwaarden. “Mijn cliënt heeft het geld teruggeven en had dan wel een mes bij, maar had niet de intentie het te gebruiken. Hij is een jonge gast die omkadering nodig heeft.”

Vonnis op 14 februari.