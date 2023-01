Stoere Texaan gelooft niet dat oksels ontharen pijn doet, dus test hij het uit: “Slechtste plan ooit”

Een Texaanse bouwvakker wilde zijn vrouw niet geloven toen ze zei dat oksels ontharen met wax er pijnlijk is, dus testte hij het uit. Maar Douglas Caruso besefte al dat het experiment “het slechtste plan ooit” was toen zijn gezin de hete wax aanbracht en hij het uitschreeuwde van de pijn. En dan moest het ontharen nog beginnen. De video werd intussen al honderdduizenden keren bekeken op sociale media. “Wacht tot hij een apparaat probeert die menstruatiekrampen simuleert”, klinkt het in de vele reacties op de beelden.