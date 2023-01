Grote drugsactie in Sint-Truiden: wietplantage boven Spar opgeruimd

Dinsdagvoormiddag heeft de politie in Sint-Truiden een grote drugsactie gehouden. Op verschillende plaatsen in de stad viel de politie binnen. Daarbij zijn verschillende mensen gearresteerd. Bij de invallen werd een wietplantage gevonden. De civiele bescherming is intussen de plantjes boven de Spar op de Hasseltsesteenweg aan het ruimen.

De invallen gebeurden onder meer in de Dijkstraat in Velm, op de Naamsevest in de Truiense binnenstad en op de Hasseltsesteenweg richting Kortenbos. In de woning boven de Sparwinkel vonden de speurders een wieplantage. Volgens de eerste berichten zou het gaan over een substantieel grote wietplantage. Over aantallen - zowel naar planten als arrestaties toe - worden er nog geen mededelingen gedaan. In het onderzoek is intussen wel een onderzoeksrechter gevorderd. Zij beslist later welke verdachten worden voorgeleid.