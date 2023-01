Boris Pistorius volgt Christine Lambrecht op als Duits minister van Defensie

Maandag trad Lambrecht af en bood bondskanselier Olaf Scholz haar ontslag aan. De 57-jarige minister kreeg al maandenlang kritiek. De oppositiepartijen CDU en CSU hadden meermaals haar ontslag gevraagd.

“De maandenlange focus in de media op mijn persoon laat amper een feitelijke berichtgeving en discussie toe over de soldaten, het leger en de beslissingen op het vlak van veiligheidsbeleid in het belang van de burgers van Duitsland”, aldus Lambrecht in een verklaring bij haar aftreden. “Het waardevolle werk van de soldaten en de vele gemotiveerde mensen in het domein moet centraal staan. Ik heb daarom beslist om mijn ambt ter beschikking te stellen.”