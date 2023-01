In het gezellige koffiehuisje van de Truiense Alien snoep je van wafels, cupcakes én bubble tea

“Ik droomde er als jong meisje al van om een eigen zaak te hebben. Ik ben graag met mensen én met eten bezig. Toen de eigenaars van het koffiehuis vroegen om de zaak over te nemen, was dat dan ook de gedroomde kans. Ik kreeg de volle steun en hulp van mijn ouders, zus en vriend.” Alien Nouwen zette het concept van het koffiehuis voort, maar gaf er toch een heel eigen toets aan. “We fristen het interieur op en maakten de inrichting huiselijker en gezelliger. Iedereen moet zich hier thuis voelen, van de oma’s die genieten van een wafel over vrouwen die hier met vriendinnen afspreken tot mannen die bij Tuttie’s een koffie komen drinken terwijl hun partners shoppen.”

© Alien Nouwen

Tuttie’s Bakery is een koffiehuis waar je geniet van zoet. “Onze toppers zijn onze verse wafels en de cupcakes. We maken alles dagvers en regelmatig vind je nieuwe suggesties. Ook de speciale koffies en bubble tea zijn erg in trek”, zegt Alien. Bij speciale gelegenheden vind je ook speciallekes bij Tuttie’s. “Je kan bij ons ook verjaardagstaarten bestellen of met Valentijn denken we aan een box vol lekkers. We hebben nog ideeën in overvloed”, lacht ze.

Tuttie’s Bakery vind je in de Ridderstraat 5/1 in Sint-Truiden. Open: di, wo, vrij, za en zo 9.30-18 uur. Info en de menukaart op www.facebook.com/tuttiesbakeryst of www.instagram.com/tutties.bakery/

© Alien Nouwen