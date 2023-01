Shania Gooris (22): “Twee perverse berichten per week, dat is een kalme week”

In Expeditie Gooris trekt het gezin Gooris door de VS. Daarover posten de kinderen foto’s, filmpjes en berichten op hun sociale media. Dat levert vaak schunnige reacties op. “Twee perverse berichten per week, dat is een kalme week.”

In HLN vertelt Shania (22) deze week welke vunzige reacties ze vaak op haar posts op sociale media krijgt. “Piemels, poepen, borsten... noem maar op. Speciale verzoeken ook. Zo vroeg iemand een keer of ik mijn teen in een pot mayonaise wilde steken. Komaan, mannen.” Ooit reageerde ze daarop: “Stuur geen ongepaste berichten, ik ben nog maar zeventien.”

Dat had enig effect. Voordien had ze al duizenden foto’s doorgestuurd gekregen, “nu zijn twee van dat soort berichten een kalme week.”

Haar broer Kenji (21) vertelt dat hij ook al een en ander kreeg doorgestuurd. “Vrouwen moeten echt niet onderdoen”, zegt hij.

Meer tijd met kinderen

In het blad Primo zegt Sam Gooris ondertussen dat hij heel veel heeft goed te maken met zijn kinderen. Tot voor corona was hij altijd maar aan het werk. Zo miste hij de belangrijke gebeurtenissen in het leven van zijn kinderen.

Gooris zegt dat hij blij is dat hij al die jaren veel kon optreden. Maar straks wordt hij 50 jaar en wil hij de focus meer op zijn gezin leggen: “Mooie herinneringen maken voor later.”