Erfenis Gina Lollobrigida dreigt inzet van bittere strijd te worden tussen haar familie en 35-jarige toyboy

Ook na haar dood, op 95-jarige leeftijd, speelt actrice Gina Lollobrigida nog een hoofdrol. Deze keer in een langlopende familieruzie over haar erfenis. Er rijzen namelijk vragen op over wie daar recht op zal hebben: haar familie of haar zestig jaar jongere toyboy?

De Italiaanse actrice ging namelijk om met de zestig jaar jongere Andrea Piazzolla (35), haar voormalige assistent, wat bij velen voor opgetrokken wenkbrauwen zorgde. Nu de actrice overleden is, rijst de vraag of hij aanspraak zal kunnen maken op de erfenis.

© The Picture Desk

De twee leerden elkaar al in 2009 kennen bij een fototentoonstelling en konden het zichtbaar goed vinden. Zo veel als maar mogelijk was waren ze samen. Gina genoot van zijn aandacht en gezelschap en stelde in een emotioneel verlopen vraaggesprek op televisie dat zij het volste recht had om zelf te bepalen met wie zij wilde omgaan.

Dat was haar familie met haar eens, maar de argwaan groeide toen Andrea ineens dure juwelen te koop aanbood en zoon Milko (65) en kleinzoon Dimitri (28) daar vraagtekens bij zetten. Toen antwoorden daarover uitbleven, startten zij een rechtszaak tegen de toyboy van hun moeder, een rechtszaak die natuurlijk op de voet werd gevolgd door de Italiaanse boulevardbladen.

Onder curatele

De twee verschenen samen in de rechtszaal voor de eerste ronde van de nog steeds lopende procedure, waar de rechter maar moeilijk een vinger achter lijkt te kunnen krijgen. Door corona heeft de zaak veel vertraging opgelopen. In de deels schriftelijke procedure stelde La Lollobrigida goed bij zinnen te zijn en zeker te weten dat zij hem die juwelen heeft geschonken met de bedoeling ze te verkopen om publiciteit te genereren voor een tentoonstelling waar hij bij betrokken is. Toch lukte het haar zoon zijn moeder deels onder curatele te laten stellen, waardoor zij niet langer haar eigen financiën kon regelen.

Maar nu bestaat de kans dat haar familie alsnog het nakijken krijgt. Bij de opening van het testament zal blijken of zij Andrea, die overigens ook gewoon een vrouw en kind heeft, voortrekt op haar zoon. Ingewijden houden daar rekening mee. Gina Lollobrigida laat onder meer een schitterende woning in de Italiaanse hoofdstad na.