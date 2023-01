NBA. LeBron James reanimeert Lakers met 48 punten, maar Jayson Tatum doet nog straffer

Jayson Tatum (51 punten) en LeBron James (48 punten) waren de uitblinkers in de NBA op ‘Martin Luther King Day’, die in de Verenigde Staten elke derde maandag van januari gevierd wordt. Tatum leidde de Celtics naar een zevende zege op rij, James reanimeerde de Lakers.

Tatum was in Charlotte nauwelijks af te stoppen en had een grote bijdrage in de 118-130 zege van Boston. Zijn 51 punten waren een seizoensbeste. Boston blijft soeverein op kop in het oosten met 33 overwinningen en twaalf nederlagen.

Nummer drie Milwaukee nam maandag, nog steeds zonder sterspeler Giannis Antetokounmpo, de maat van Indiana (132-119). Jrue Holiday was met 35 punten en 11 assists de uitblinker.

Darius Garland maakte voor Cleveland het verschil in het laatste kwart tegen New Orleans (113-103). Garland maakte net dan 12 van zijn 30 punten. Hij deed er nog 11 assists bovenop. Cleveland is vijfde in het oosten, New Orleans derde in het westen.

Bovenaan de Western Conference kwam Memphis opnieuw naast Denver na een 136-106 zege tegen Phoenix. Het was voor de Grizzlies de tiende zege op een rij. Ja Morant (29 ptn) en Desmond Bane (28 ptn) waren op dreef. Voor de Suns, die opnieuw de geblesseerden Chris Paul en Devin Booker misten, was het de negende nederlaag in de laatste tien duels.

Net onder Phoenix staan de Lakers, dertiende in het westen. LeBron James leidde zijn ploeg maandag met 48 punten, 9 assists en 7 rebounds naar een 140-132 overwinning tegen Houston.

Kampioen Golden State kon in Washington nog eens winnen (118-127). Stephen Curry kwam tot 41 punten. Toronto pakte in extra tijd de overwinning bij New York (121-123). Fred VanVleet (33 ptn) was bepalend voor de Raptors. Atlanta ten slotte pakte tegen Miami haar derde zege op een rij (121-113). De 34 punten van Jimmy Butler volstonden niet voor de Heat.