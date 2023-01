Oud-judoka’s weer op de mat voor 50-jarig bestaan van Judoclub Hamont

Hamont-Achel

Bij de Judoclub Hamont vieren ze een heel jaar lang het 50-jarig bestaan. Zaterdag werd het feestjaar afgetrapt met een jubileumtraining. Daarvoor hadden een dertigtal oud-leden hun kimono van onder het stof gehaald. “Sommigen naderen de 70, dus heb ik het niveau wel wat aangepast”, glimlachte voorzitter Bart Boonen. Het betekende de start van een jaar vol activiteiten. “Zo voorzien we volgende maand nog een jeugdtornooi waarbij de kleinsten een eerste wedstrijdervaring kunnen beleven.”

Vandaag telt de club een zestigtal actieve leden. “Aan de wand van onze zaal in De Posthoorn heb ik een overzicht gehangen van de dan-graden die we in die 50 jaar behaald hebben. Er zijn maar liefst 87 zwarte gordels behaald.” (gvb)