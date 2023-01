Mode, moord en mooie bergen: Ingrid Deuss cureert fotografie-expo in CC Maasmechelen

Er is een verschil tussen een foto nemen en een foto maken. Zegt Ingrid Deuss, die in CC Maasmechelen een fotografie-expo cureert die heel verschillende aspecten van de kunstvorm belicht.

Deuss (49) groeide op in Boorsem bij Maasmechelen tot ze op 18-jarige leeftijd ging studeren in Antwerpen. In die stad kocht ze later een appartement. Het winkelpand onder haar woonst bleek een erg mooie ruimte. Ze begon er een galerie die focust op kunstfotografie. Deuss cureerde er in 20 jaar tijd meer dan 45 exposities. “Ik wilde mijn commerciële klanten tonen dat er ook andere vormen van fotografie zijn”, zegt ze.

Lady Gaga

Die commerciële klanten zijn niet van de minste. Deuss is de kracht achter PhotographyPLUS, de fotografiecel van productiehuis Czar. Ze zette shoots, opnames en producties op voor Tamino, Geike Arnaert, GQ US met Matthias Schoenaerts, Dries Van Noten... maar ook rond mode-items in Vogue en andere bladen of kranten tot producten van Carrefour. In het uiterste geheim regelde ze een productie met Lady Gaga in het KMSKA. Mario Testino was fotograaf van dienst. Deuss werkt vaak nauw samen met Hannelore Knuts, ex-balletdanser Wim Vanlessen en Lady Gaga-stylist Tom Eerebout.

Moord en doodslag

Toen CC Maasmechelen haar vroeg om in haar hometown een foto-expo te cureren, reageerde ze enthousiast. Ze toont er werk van drie heel verschillende fotografen. Van Bjorn Tagemose is er een video-installatie met twee shows die Tagemose maakte voor de collectie van Walter Vanbeirendonck. Tagemose, die hoofdzakelijk werkt rond muziek, film en mode, sluit misschien nog het meeste aan bij de commerciële kant van Deuss.

Heel anders is het luik ‘Bloedmooi. Doodeerlijk’, een project van freelance historicus en fotograaf Jakob Ulens. Hij digitaliseerde de oudste fotonegatieven van de gerechtelijke politie van Antwerpen. De kijker ziet een hele reeks zwart-wit beelden uit de jaren 30 van crime scenes. Plaats delicten waar moorden zijn gebeurd, ongevallen of een reconstructie in de nacht met fel flitslicht... Fascinerende getuigen van een voorbije tijd, met vaak een surrealistisch, bevreemdend karakter.

Schilderijen

En dan zijn er nog de werken van de Friese kunstenaar/fotograaf Joost Vandebrug. Hij stelt beelden samen van foto’s die hij maakte op een lange wandeltocht langs de Donau. Stuk voor stuk drukt hij beelden af met een speciaal printproces op stukjes handgemaakt papier. Veelal mooie bergen, of het water in de rivier dat geen seconde lang hetzelfde blijft. Die verschillende stukjes vormen samen grotere beelden die van licht naar donker gaan of andersom. “Ik merkte op mijn reis dat zelfs als je op een donkere plek zit, of in een donkere fase van het leven, er ook nog altijd licht is. Het is een kwestie van afstand nemen.”

We werpen op dat het eerder schilderijen zijn dan foto’s. Deuss knikt instemmend. “Voor mijn fototentoonstellingen ga ik op zoek naar het DNA van de fotografie”, zegt ze. “Dit zijn drie heel verschillende aspecten van fotografie, maar ze staan wel allemaal op hetzelfde level. Er is een verschil tussen een foto ‘nemen’ - en die snel op Instagram posten bijvoorbeeld - en een foto ‘maken’. Op een bepaald moment wordt een foto een object. Dan wordt het interessant en dan wil ik het tonen.”

Nog t.e.m. 11 maart, cc Maasmechelen. Info en openingsuren: www.ccmaasmechelen.be