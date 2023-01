Kleuters van De Halte helpen de vogels tijdens de koude dagen

Bilzen

In de stedelijke basisschool De Halte in Martenslinde staat er elke week een buitenspeeldag op het programma voor de kleuters. “Zo trekken we er soms op uit voor een gezonde wandeling, een fietstochtje of het aanleggen van een eigen blotevoetenpad”, vertelt juf Chiara. “Uiteraard zit er altijd een speels educatief karakter in elk thema verwerkt.”

Deze week gingen de kleuters aan de slag in het natuurhoekje van de school om een lekkere traktatie te maken voor de vogels. “We willen de vogeltjes helpen omdat die geen eten vinden in de winter”, zegt Maite (5). “Nu kunnen ze elke dag naar onze speelplaats komen.” Ook Léon (4) is druk in de weer. “Knutselen met de zaadjes is superfijn”, zo vindt hij. (joge)