AUSTRALIAN OPEN. Andy Murray bijna vijf uur op de court om Berrettini te kloppen, maar heeft nog energie om zijn afval op te ruimen

Andy Murray (ATP 66) staat in de tweede ronde van de Australian Open. De 35-jarige Schot rekende in zijn eerste duel in Melbourne in een lange vijfsetter af met de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 14). De setstanden waren 6-3, 6-3, 4-6, 6-7 (7/9) en 7-6 (10/6). De twee spelers stonden vier uur en 54 minuten op de baan van de Rod Laver Arena. Opmerkelijk: de Schotse gentleman nam na de marathonpartij nog de tijd om netjes eigenhandig al zijn afval op te ruimen.

Murray redde in de vijfde set bij een 5-4 voorsprong voor Berrettini nog een matchbal. De Schot treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Australiër Thanasi Kokkinakis (ATP 159) en de Italiaan Fabio Fognini (ATP 57).

Murray is een vijfvoudig finalist van de Australian Open. Hij kon het toernooi echter nooit winnen. De Zwitser Roger Federer klopte hem in de eindstrijd van 2010. In 2011, 2013, 2015 en 2016 was de Serviër Novak Djokovic telkens te sterk. Vorig jaar strandde Murray in de tweede ronde in Melbourne.

Zverev wint zijn eerste duel sinds zijn zware blessure

Alexander Zverev (ATP 13) is helemaal terug. De 25-jarige Duitser heeft zijn eerste overwinning beet sinds de zware blessure die hij vorig jaar opliep in de halve finale van Roland Garros. Zverev klopte de Peruviaanse ‘lucky loser’ Juan Pablo Varillas (ATP 103) na vier uur en negen minuten tennis in vijf sets (4-6, 6-1, 5-7, 7-6 (7/3) en 6-4).

Zverev scheurde begin juni vorig jaar de ligamenten in zijn rechterenkel tijdens de halve finale van Roland Garros tegen latere winnaar Rafael Nadal. Sindsdien werkte hij maar twee officiële wedstrijden meer af. Begin januari verloor hij twee keer in de United Cup.

Zverev, halvefinalist in Melbourne in 2020, treft in de tweede ronde de winnaar van het duel tussen de Franse kwalificatiespeler Laurent Lokoli (ATP 175) en de Amerikaanse ‘lucky loser’ Michael Mmoh (ATP 107). Die laatste vervangt David Goffin (ATP 50) op de hoofdtabel. De Luikenaar gaf kort voor zijn duel tegen Lokoli forfait door ziekte.