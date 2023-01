Romeinse rockers van Måneskin zetten hun zegetocht voort met gloednieuw album

Het moet zowat van Abba in 1974 geleden zijn dat een winnaar van het Eurovisiesongfestival een internationale carrière kan uitbouwen die de volgende editie van dat liedjescircus overleeft. In de nasleep van hun prijsnummer Zitti e buoni zetten de Romeinse rockers van Måneskin hun zegetocht voort. Het nieuwe album Rush! laat een groep horen die de kneepjes van het vak beheerst. De al bekende singles Supermodel, Mammamia en The Loneliest schikken ze zelfs helemaal achteraan dit album, zo hard blaken de charismatische zanger Damiano David en zijn gevolg van zelfvertrouwen.

Met Rage Against The Machine-gitarist Tom Morello. — © Fabio Germinario

“Ze zijn onbeschaamd luid en sexy en verdienen het om een van de vaandeldragers van rock-‘n-roll voor een jongere generatie te zijn”, looft Rage Against The Machine-gitarist Tom Morello. Diens cameo in de nieuwe single Gossip is voor die van Måneskin een jongensdroom die in vervulling gaat en die terloops hun geloofwaardigheid opkrikt. Niet eens nodig, ook louter op eigen kracht overtuigt dit fenomeen, zowel met energieke glamrock als met powerballads waarvoor in stadions respectievelijk luchtgitaren en aanstekers gaan worden bovengehaald.

In hun binnenste wil Måneskin zo cool en gevaarlijk als Queens of the Stone Age of System Of A Down klinken. Voorlopig blijft het bij een poppy variant in een dynamische, glasheldere productie. Rush! verschijnt alleszins keurig op tijd om fans vertrouwd te maken met toekomstige live-favorieten. Wedden dat ze Gasoline (met moddervette bas) en Kool Kids (nijdige postpunk) begin maart tijdens de twee uitverkochte Belgische concerten van de Loud Kids-tour kunnen meebrullen?(gj)

‘Rush!’, Måneskin, nu te beluisteren. Concerten 2&3/3 Vorst Nationaal, Brussel (uitverkocht).