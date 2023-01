Waarom de Red Lions vanmiddag best winnen van op revanche beluste Duitsers

De Belgische hockeymannen worden vanmiddag voor het eerst echt getest op het WK in India. De tegenstrever is Duitsland, een gevaarlijk team dat aast op revanche. Hoewel het nog maar de tweede groepsmatch is op het WK, staat er flink wat op het spel.

De Red Lions openden afgelopen weekend hun WK met een 5-0-zege tegen Zuid-Korea, Duitsland won met 3-0 van Japan. De partij van vandaag (om 14u30 Belgische tijd) tussen beide toplanden lijkt dan ook te zullen beslissen over de groepswinst in poule B. Belangrijk, want de groepswinnaar krijgt een rechtstreeks ticket voor de kwartfinale. De tweede in de groep moet een extra barrage spelen tegen een team uit groep A (Australië, Argentinië, Zuid-Afrika of Frankrijk). “Als groepswinnaar krijgen we vier dagen extra rust. Veel spelers hebben last van kleine problemen, dus het zou goed zijn om die extra wedstrijd te vermijden”, zegt sterkhouder John-John Dohmen.

Een van die internationals met blessurezorgen is Arthur Van Doren. De sterspeler van de Red Lions nam maandag niet deel aan de laatste training door een rugprobleem en mist misschien de kraker tegen Duitsland, nummer vier op de wereldranglijst. Titelverdediger België is favoriet. De Lions wonnen de twee meest recente onderlinge confrontaties (1-0 en 3-0 na twee intense duels), maar begin november verloren ze nog met 3-2 van de Duitsers in hun openingsmatch van de Pro League.

© BELGA

Openstaande rekening

Bovendien heeft Duitsland nog een rekening openstaan met België. De Red Lions schakelden de oosterburen uit op het WK van 2018 (kwartfinale) en het EK van 2019 (halve finale). “We klopten hen ook in de groepsfase op de Spelen in Tokio”, vult speler Simon Gougnard aan. “Ze zijn nog een beetje boos op ons en zullen daarom nog meer van ons willen winnen. Voor ons wordt het zaak om kalm te blijven en ons niet te laten meeslepen.”

Belgisch doelman Vincent Vanasch kent de Duitsers door en door. Bij zijn team Rot-Weiss Keulen deelt hij de kleedkamer met niet minder dan zeven Duitse internationals. “We weten hoe we de Duitsers moeten aanpakken, we kennen hun wapens. Als we ons eigen spel spelen, zullen we ons geen zorgen moeten maken.”