Red Lions moeten tegen Duitsland wereldtopper vrezen die hen olympisch goud afhandig maakte met… Argentinië

De Red Lions kijken vanmiddag om 14u30 in de belangrijke WK-match tegen Duitsland een oude bekende in de ogen aan wie ze niet zo’n goede herinneringen hebben. De strafcornerspecialist Gonzalo Peillat (30) kostte hen 6,5 jaar geleden de olympische titel. De Red Lions verloren de olympische finale in Rio toch van Argentinië, hoor ik u denken? Klopt, Peillat maakte na vier jaar afwezigheid op het internationaal toneel een opmerkelijke comeback dankzij een landenwissel.

Gonzalo Peillat is niet zomaar een hockeyspeler. Net als onze Alexander Hendrickx is hij een van de beste strafcornerspecialisten ter wereld. Hij stuwde Argentinië naar de olympische titel in 2016 met 11 goals, waarmee hij topschutter werd. Hij scoorde in de halve finale drie keer tegen Duitsland en maakte in de finale tegen de Red Lions de 1-3 (de partij eindigde op 2-4). De Red Lions hebben dus geen goede herinneringen aan Peillat.

Die Peillat komen ze nu tegen in de belangrijke tweede groepsmatch van het WK in India. Als de Lions tegen de Duitsers winnen, nemen ze een bijzonder goede optie op de eerste plaats van de groep en de daaraan verbonden rechtstreekse plek in de kwartfinales.

Na het WK 2018, waarin Argentinië niet verder kwam dan de kwartfinales, verliet Peillat de nationale ploeg door een ruzie met bondscoach German Orozco over tactiek en opstellingen. Peillat had genoeg van de chaos bij de Argentijnse hockeyfederatie en kondigde zijn afscheid aan als international. “We wisselen om de drie maanden van coach. De federatie is niet in staat om problemen op te lossen en daarom hebben we elk jaar enorme problemen”, zei hij destijds.

Peillat speelde al clubhockey in Europa en verhuisde naar Duitsland waar hij voor Mannheimer HC speelt, net als zijn vriendin. In februari 2022 verwierf hij het Duitse staatsburgerschap en zo kon hij na vier jaar zonder internationaal hockey terugkeren… bij de Duitse nationale ploeg.

Wisselen van nationale ploeg, kan dat zomaar in het hockey? In tegenstelling tot in het voetbal wel weliswaar na een pauze van drie jaar.

En zo kijken de Red Lions de voormalige strafcornerspecialist van Argentinië in de ogen.