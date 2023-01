Voormalig Braziliaans president Jair Bolsonaro geeft toe “enkele fouten” te hebben gemaakt tijdens mandaat

“Vier jaar lang was het elke dag maandag. Er waren inderdaad enkele mankementen, maar dat is logisch. We hebben bepaalde fouten gemaakt”, zo zei Bolsonaro tegen aanhangers in de Verenigde Staten.

De voormalige extreemrechtse leider verliet Brazilië op 30 december, twee dagen voordat zijn opvolger Lula da Silva, die hem bij de presidentsverkiezingen van oktober versloeg, het van hem overnam.

In het videofragment raden zijn aanhangers hem aan om niet terug te keren naar Brazilië aangezien het gerecht daar momenteel onderzoekt wat de rol van Bolsonaro is in de bestorming van verschillende overheidsgebouwen, waaronder het parlement, op 8 januari. Bolsonaro zelf houdt vol dat hij daar niets mee te maken heeft.