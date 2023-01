Grace Brown pakt dag- en eindzege in Tour Down Under

Grace Brown heeft de slotrit in de Tour Down Under voor vrouwen (WWT) op haar naam gebracht. De Australische van FDJ-Suez haalde het 93,2 km van Adelaide naar Campbelltown voor Amanda Spratt en Georgia Williams. Ze verzekerde zich dankzij haar dagzege ook van de eindwinst.

Na de rit op zondag voor de sprinters en een kans voor de aanvallers op dag twee kreeg het peloton dinsdag de zwaarste etappe voorgeschoteld. In de finale stond de beklimming van Corkscrew Road, over 2,4 km aan 9,1% gemiddeld, op het programma. Daarna was het nog 7,5 km naar de finish.

In het klassement lag alles nog dicht op elkaar met slechts 20 seconden verschil tussen de nummer 1 en de nummer 10. Vooral Amanda Spratt, maandag al bijzonder aanvalslustig was tuk op de eindwinst, maar nog enkele andere Australische vrouwen wilden eveneens die zegeruiker.

Spratt deed wat ze beloofd had en viel aan op de slotklim. Met een klein gaatje ging ze over de top en dook ze naar de finish. Grace Brown, die een bonus had van zes tellen op Spratt in het klassement, rondde als tweede de top op een handvol seconden en ging in de achtervolging.

We kregen een duel om de eindwinst en finaal kreeg Brown haar landgenote te pakken onder de vod van de slotkilometer. Ze vlamde daarna door naar de finish.

De zege en eindwinst dus voor de renster van FDJ-Suez, die zich begin dit jaar ook al tot nationaal kampioene tegen de klok kroonde en eerder in haar carrière de Brabantse Pijl (2020) en Brugge-De Panne (2021) won op Vlaamse wegen.