Goedele Liekens bestolen vlak voor reis: “Zelfs mijn kankermedicijnen namen ze mee”

Deze week vertelt Goedele Liekens in Dag Allemaal hoe ze vlak voor haar reis is bestolen. Goedele Liekens is deze winter op vakantie gegaan naar het Oostenrijkse Sölden. Op weg naar de luchthaven is ze even gestopt in een winkel.

Ze vertelt dat ze haar wagen wel op slot had gedaan. Maar toen ze weer buiten kwam, zag ze hoe twee dieven haar wagen aan het leeghalen waren. Ze hadden daarvoor het slot van een van de achterdeuren geforceerd.

Goedele Liekens vertelt dat ze toen deed wat ze haar dochters in dergelijke situaties altijd afraadt om te doen omdat het te gevaarlijk is: ze is beginnen roepen en probeerde de diefstal te verijdelen. Maar de dieven waren haar te snel af. “In de koffer zat álles wat ik op reis nodig had: mijn iPad, mijn kleren, zelfs mijn medicatie… Ik had zelfs geen onderbroek meer.”

Later hoorde Goedele Liekens van de politie dat de dieven allicht met een scanner hadden gezien dat er elektronica in haar wagen lag.

Goedele Liekens is dan toch naar Oostenrijk vertrokken. Ter plaatse moest ze aan haar kankermedicijnen zien te geraken, want ook die hadden de dieven gestolen. Gelukkig kon haar arts voorschriften mailen naar de apotheker in Oostenrijk.