Re-enactors betreuren hoe Vikingen in ‘Het verhaal van Vlaanderen’ werden voorgesteld: “Ze hadden wat meer nuance verdiend”

Turnhout

Onheilspellende muziek, een van angst bevende monnik en dan één slag van een meedogenloos zwaard en een fontein van bloed die het altaar in de Sint-Baafsabdij besmeurt. In Het Verhaal Van Vlaanderen werden de Vikingen weer als plunderende barbaren voorgesteld. Tot spijt van de re-enactors van het Turnhoutse Viking Genootschap, die al jaren ijveren om aan te tonen dat de Noormannen veel meer waren dan dat. Toch is voorzitter Erik De Quick mild. “Het was tot dusver eenzijdig en oppervlakkig, en toch ben ik fan van dit programma”, zegt hij.