Zes doden, onder wie baby en tienermoeder, bij schietpartij in Californië

Zes mensen, onder wie een 17-jarige moeder en haar 6 maanden oude baby, zijn omgekomen bij een schietpartij in een huis in Californië. De autoriteiten zijn op zoek naar minstens twee verdachten. Dat melden Amerikaanse media.

De lokale autoriteiten reageerden maandagochtend rond 3.30 uur ’s ochtends plaatselijke tijd op meldingen van meerdere schoten in de woning in Goshen, een rustige landbouwgemeenschap in Centraal-Californië, meldt het Tulare County Sheriff’s Office.

Een eerste noodoproep kwam van een vrouw vanuit een woonwagen naast het huis die zei dat iemand haar vriend had neergeschoten. “Ze denkt dat iemand in het huis kan zijn. Ze is bang”, gaf de noodcentrale door aan de agenten.

“Een buur die de hulpdiensten belde, dacht dat er een actieve schutter in de buurt was door de hoeveelheid schoten die gehoord werden”, verklaarde sheriff Mike Boudreaux.

Agenten vonden twee slachtoffers dood op straat en een derde persoon doodgeschoten in de deuropening van de woning, zei sheriff Boudreaux. De deur was ingetrapt. Drie andere slachtoffers werden in het huis teruggevonden, waaronder een man die nog leefde maar later in een ziekenhuis overleed, zei hij. Er waren ter plaatse reanimatiepogingen ondernomen voor meerdere slachtoffers, aldus Boudreaux.

Tienermoeder probeerde te vluchten met baby

“Tragisch genoeg” zijn bij de slachtoffers een 17-jarige moeder en een kind van 6 maanden, verklaarde de sheriff. Een toegesnelde hulpsheriff vond het meisje in de armen van haar moeder in een gracht buiten het huis, schrijft de LA Times. Beiden hadden schotwonden in het hoofd. Het leek erop dat de tienermoeder geprobeerd had weg te lopen met haar kind, aldus Boudreaux.

Ook een bejaarde vrouw zou in het hoofd geschoten zijn. Zij werd dood in bed gevonden en “het lijkt erop dat ze in haar slaap werd neergeschoten”.

De andere drie slachtoffers zijn mannen. Er zal volgens de sheriff DNA-onderzoek nodig zijn om minstens een van de mannen te identificeren, doordat zijn gezicht zo zwaar toegetakeld is.

Er is daarnaast familie “geëscorteerd” vanop de plaats delict, “we hebben ook overlevenden” van “deze afschuwelijke slachting”, aldus de sheriff. Twee vrouwen overleefden de aanval door zich te verstoppen in een woonwagen op het domein. Ze verklaarden dat de mensen op het eigendom indringers zagen naderen op bewakingscamera’s, maar dat het tegen dan te laat was om nog iets te doen.

Drugsbende

Meerdere mensen, onder wie buren en vrienden, worden ondervraagd. Het onderzoek naar de feiten wordt met alle middelen gevoerd, klinkt het. “Ik heb meer informatie, maar dat kan ik op dit moment niet bespreken”, aldus sheriff Boudreaux. Hij zei te hopen dat de informatie zal leiden tot de verdachten.

De sheriff verklaarde dat de politie op zoek is naar zeker twee verdachten. Vermoed wordt dat de schietpartij bende- en drugsgerelateerd was. Het bureau van de sheriff heeft vorige week een huiszoeking naar drugs gedaan in de woning. Daarbij zou één arrestatie gebeurd zijn en zouden wapens, marihuana en metamfetamines in beslag genomen zijn, volgens de LA Times.

“We denken dat dit geen willekeurige daad van geweld was. We geloven dat de familie een doelwit was”, zei Boudreaux. “Ik denk dat het specifiek verband houdt met het kartel”, vertelde hij aan de Times. “Het niveau van geweld... dit was geen alledaags laaggeplaatst bendelid.”

De “manier en snelheid” van de moorden suggereert ervaren moordenaars, zei de sheriff.“Als ze specifiek iedereen in het hoofd schieten, weten ze wat ze doen en zijn ze comfortabel met wat ze doen,” zei de sheriff.

De regio staat bekend om banden met drugshandel, -productie en gewelddadige -kartels.