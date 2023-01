“We krijgen ongeziene hittegolven”: wetenschappers waarschuwen voor terugkeer van El Niño dit jaar

Het komende jaar krijgen we opnieuw af te rekenen met El Niño. Door de opwarming van de aarde wordt het weerfenomeen nog aangezwengeld, wat kan leiden tot ongeziene hittegolven. Dat blijkt uit de prognoses van de UK Met Office, de Britse meteorologische dienst.

red Bron: The Guardian

El Niño en La Niña zijn twee tegengestelde weerfenomenen die deel uitmaken van het El Niño Southern Oscillation System. Het gaat om een tijdelijke verandering van de wind en de zeetemperatuur in delen van de Stille Oceaan. Simpel gesteld: El Niño heeft een opwarmend effect, La Niña koelt de aarde af. Gemiddeld gaat het dan om 0,2 graden.

De afgelopen drie jaar heerste La Niña, maar volgens de UK Met Office, het Britse KMI, gaan we later dit jaar over op El Niño, wat de mondiale temperaturen naar ongeziene hoogtes zal stuwen.

Het jaar 2016 was wereldwijd het warmste sinds de start van de metingen, en ook toen speelde El Niño daar een belangrijke rol in. Momenteel bedraagt de opwarming van de aarde gemiddeld 1,2 graden, maar volgens het UK Met Office zullen we “heel waarschijnlijk” naar 1,5 graden gaan als gevolg van El Niño.

Meer extreem weer

Dit alles zal gepaard gaan met ongezien intens extreem weer, zegt Adam Scaife, die aan het hoofd staat van de tak van het agentschap dat instaat voor langetermijnvoorspellingen. “We weten dat door de klimaatverandering de gevolgen van El Niño erger zullen worden”, zegt hij in The Guardian. “En dan moet je de effecten van klimaatverandering zelf ook nog in rekening brengen, die ook steeds ernstiger worden. Als je die twee dingen samenbrengt, zullen we waarschijnlijk ongekende hittegolven zien tijdens de volgende El Niño.”

Eerdere voorspellingen van het UK Met Office stelden al dat 2023 warmer zal zijn dan 2022. Maar omdat er vertraging zit op de effecten van El Niño zal 2024 mogelijk nog warmer zijn. Klimaatwetenschapper James Hansen en andere vorsers van de Columbia Universiteit in New York waarschuwden daar al voor. “We vermoeden dat 2024 records zal breken en te boek zal gaan als het warmste jaar ooit gemeten.” Nog volgens de analyse zou zelfs een kleine beetje El Niño “voldoende moeten zijn om recordtemperaturen op te tekenen”.

Volgens Scaife is het nu belangrijk om ons te voor te bereiden. “Dankzij de wetenschap kunnen we dit genre fenomenen maanden op voorhand voorspellen. Het is zaak om ons goed voor te bereiden. Gaande van de paraatheid van de hulpdiensten tot andere gewassen aanplanten.”