Mama van Stijn en Hanne Desmet heeft plots twee Europees kampioenen in huis: “Ik hoop altijd dat de ene niet moet onderdoen voor de andere”

Sinds afgelopen weekend is Gaby Deckmyn behalve doctor in de biologie ook moeder van twee Europees kampioenen. De mamma van Stijn en Hanne Desmet was er live bij toen haar dochter Hanne en zoon Stijn vijf medailles veroverden op het EK shorttrack in Polen. Al dat eremetaal is ook een bekroning voor de opofferingen van Deckmyn, die na de vroege dood van haar man haar leven omgooide voor de sportieve droom van haar kinderen.