Experts van Champions League roemen het jonge Filou Oostende “Die successen zijn het bewijs van Dario Gjergja’s hele programma”

“Het is zonde dat je thuis jezelf niet kon belonen voor wat je zeker verdient na de zege in Istanbul“, zuchtte Keye van der Vuurst. In Istanbul won Oostende met 72-76 maar de Turken zegevierden aan de middenkust met 64-77. In de playoff-formule “best of three” is het nu erop of eronder.

“We wisten dat we in januari al veel wedstrijden hadden en nu doen we er door die thuisnederlaag nog eentje bij en ook nog een trip erbij. We zijn jong maar dat betekent niet dat ons lichaam alles aan kan. Bij ons is er ook een grens”, waarschuwt Keye van der Vuurst. Oostende speelde vrijdagavond tegen Charleroi, zondagnamiddag in Leuven en dinsdagavond in Istanbul: drie duels in minder dan honderd uur. Een verzoek aan de liga tot uitstel van de match in Leuven kreeg geen gunstig antwoord. “Je hebt jongens die veel minuten draaien. Het weegt zwaar. We willen toch niet klagen. Het is niet onmogelijk dat we ons dinsdag kwalificeren maar het wordt lastig. We hebben kansen als we spelen zoals we kunnen spelen. We hebben het in onze eigen handen”, benadrukt van der Vuurst die beseft dat een beter openingskwart en een normale afwerking aan driepunters plus een meer verzorgde verdediging sleutelelementen zullen zijn.

Kandidaten Best Young Player Award

Bahcesehir won vorig seizoen de FIBA Europe Cup en heeft diverse oudere spelers met Euroleague-ervaring in huis. Oostende is één van de jongste deelnemers aan de Champions League.

Experts Igor Curtovic en Diccon Lloyd-Smeath vermelden in het bijzonder Vrenz Bleijenbergh en Keye van der Vuurst de Vries in een gesprek over de jongste talenten van deze campagne op de website van de Champions League. Beide Filous worden in een zestal genoemd als kandidaten voor de Best Young Player Award. “Je komt zelden een pas 21-jarige speler met de ervaring en maturiteit van een veteraan tegen die bovendien ook beslissingen neemt als een veteraan. Keyes 7,5 punten en 7 assists als matchgemiddelden zijn naast 3,1 rebounds bijzonder. Vrenz Bleijenbergh (22) plukte in twee belangrijke matchen op rij samen 32 rebounds en flirt in de BNXT League met triple-doubles. We spreken nu over een paar Oostendse kerels maar eigenlijk kunnen we het hele team in deze discussie betrekken. Breein Tyree is pas enkele dagen 25, Haris Bratanovic slechts 21 en verscheidene andere spelers zijn nog niet eens 25. En toch blijven die Oostendenars knappe resultaten boeken. Beschouw dit als een bewijs van Dario Gjergja’s coaching... nou ja, niet alleen van coaching maar van zijn hele programma. Als je een jonge basketter bent, ga dan toch gewoon naar Oostende!”

Heel lovende woorden op een belangrijk internationaal forum.

Rechtstreeks op televisie

Sport 10 zendt de match dinsdag vanaf 17.35 uur (eerst een voorbeschouwing) rechtstreeks uit op Proximus kanaal 132, Telenet kanaal 218 en TV Vlaanderen kanaal 34.

Inzet is een ticket voor de Round of Sixteen in een poule met het Duitse Bonn, het Spaanse Manresa (allebei poulewinnaars en dus vrijgesteld van play-ins) en de winnaar van het duel tussen het Litouwse Rytas Vilnius en het Griekse PAOK Saloniki. Die groep is in de Round of Sixteen de enige van de vier waarin nog twee plaatsen vacant zijn. Als Oostende zich kwalificeert, openen de Filous woensdag 25 januari in Bonn. Die fase eindigt woensdag 22 maart thuis tegen Bonn.