Ophef in Nederland over aanpassing van voordeel voor eigenaars zonnepanelen

In Nederland is er heel wat discussie ontstaan over de financiële voordelen voor mensen met zonnepanelen. Minister van Energie Rob Jetten wil de huidige salderingsregeling en terugleververgoeding afschaffen, maar zijn voorstel stuit vooralsnog op veel kritiek. Heeft u ook een déjà vu?

De Nederlandse politieke discussie doet denken aan de “terugdraaiende teller”-saga in ons land twee jaar geleden. Het systeem zorgde er destijds voor dat zonnepaneeleigenaars die meer energie opwekten dan dat ze verbruikten hun teller virtueel zagen terugdraaien, waardoor ze dus heel wat minder moesten betalen. De terugdraaiende teller-regeling werd, na maanden van discussie, in januari 2021 officieel vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

In Nederland lijken ze nu op een gelijkaardig twistpunt te stoten. Op dit moment geldt er een regeling die te vergelijken is met het systeem van de terugdraaiende teller. Wie stroom opwekt via zonnepanelen, maar die niet zelf gebruikt, levert die terug aan het energienet. Ter compensatie mogen zij die hoeveelheid stroom aftrekken van hetgeen ze zelf afnemen van het net. Dat heet salderen. Als je op jaarbasis meer stroom aanlevert, dan dat jezelf afneemt, krijg je de overschot terug in de vorm van een terugleververgoeding.

De Nederlandse minister van Energie Rob Jetten. — © REUTERS

Het maakt de installatie van zonnepanelen financieel erg aantrekkelijk. Iets te aantrekkelijk zelfs, vindt de Nederlandse regering. Minister van Energie Rob Jetten (D66) wil de huidige salderingsregeling afbouwen vanaf 2025. Ze staven hun plan met berekeningen van een onderzoeksbureau dat stelt dat de huidige regeling op termijn voor “overstimulering” zou leiden.

Contractbreuk

Maar zijn veel oppositiepartijen en consumentenorganisaties het niet mee eens. “Dit is een vorm van contractbreuk”, viel te horen bij Renske Leijten van de socialistische partij SP. “Alle risico’s van de energieleverancier worden straks doorgeschoven naar de consument. Mensen worden aangejaagd om in te zetten op duurzame energie. En als die investeringen dan zijn gedaan mogen ze de vruchten daar niet van plukken?”

Afgaande op hoe de discussie in België is verlopen, valt te verwachten dat hier het laatste woord nog niet over is gezegd.