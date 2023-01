Politieprotesten houden aan: komende weken nieuwe acties

De politievakbonden gaan de komende weken actie blijven voeren. Dat is maandag beslist, na overleg. Wat ze precies gaan doen, willen ze nog niet zeggen. Eind vorig jaar waren er stiptheidsacties op de luchthavens en tijdens de ochtendspits in Brussel, wat voor hinder zorgde. De vakbonden protesteren tegen de regering, die zou afspraken over lonen en pensioenen niet nakomen.