Drie rivieren in alarmfase voor overstroming in Wallonië

Voor de rivieren Basse Semois, de Our en de Vierre en hun zijrivieren is de alarmfase voor overstromingen van kracht. Dat blijkt uit de laatste update de Waalse overheidsdienst SPW.

Het debiet van verschillende rivieren blijft hoog of is weer toegenomen door de zware regenval. Andere rivieren in het zuiden van het land bevinden zich in een lagere waarschuwingsfase, net voor die voor overstroming. Het gaat om de Semois, de Lesse, de Maas, de Samber, de Viroin, de Chiers, de Sûre en hun bijrivieren.

Over het noorden van Frankrijk trok maandag het winterse lagedruksysteem Gérard. De storm wordt door Météo-France omschreven als een “klassieke winterstorm voor het seizoen, maar één die speciale opvolging vereist”. Aan de Bretonse en Normandische kust overschreden de windsnelheden op veel plaatsen de 120 km/u. Op de Pointe du Raz in Finistère werd zo’n 158 km/u wind geregistreerd, een record voor dit station sinds 2017. Dat is echter ver verwijderd van het absolute record van 216 km/u in 1987. Landinwaarts werd 119 km/u geregistreerd in Caen. De storm verloor echter zijn intensiteit in de namiddag toen hij richting België trok.