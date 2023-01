Hij verraste zijn eigen broer in “de hel”, maar Ronny Huybrechts (57) mag weer dromen van dartsglorie: “Ik wilde nog eens zot doen”

Op je 57ste terug mogen meedoen met de grote jongens. Het is weinigen gegeven, maar wel Ronny Huybrechts. De oudere broer van Kim Huybrechts (37) veroverde in “de hel” van het Duitse Kalkar opnieuw zijn toegangsbewijs tot de Pro Tour, het topniveau in het darts. En dat bij zijn laatste poging. “Ik wilde nog eens zot doen”, aldus ‘Rebel’ na een lange werkdag.

Huybrechts deed op de eerste dag van de finalefase van de zogenaamde Q-School (een meerdaags toernooi waar dit jaar 14 ‘tourkaarten’ uitgedeeld werden) al een gouden zaak. ‘Rebel’ haalde meteen de finale. Bij winst had de 57-jarige Kempenaar meteen z’n tourkaart gepakt, maar hij moest met 6-2 het onderspit delven tegen de Nederlander Jeffrey Sparidaans. In de halve finales had Huybrechts zijn beste partij gespeeld door 106 gemiddeld te gooien tegen Niels Zonneveld.

Maar Huybrechts pakte wel meteen vijf punten en ging daardoor aan de leiding op de Q-School ranglijst. De tien darters met de meeste punten na vier speeldagen pakten een tourkaart, naast de vier dagwinnaars. Huybrechts was dus goed op weg om voor het eerst sinds 2019 nog eens mee te mogen doen op de Pro Tour, naast zijn broer Kim dus. En die sterke positie consolideerde hij, met onder andere een halve finale. Goed voor een totaal van 9 punten: tourkaart binnen.

“Ik ben aan de ene kant wel wat euforisch. Het is toch een prestatie om er op deze leeftijd opnieuw bij te zijn”, aldus de Kempenaar. “Maar aan de andere kant: je hebt nog niks hé. Ik mag wel meedoen, maar dat is geen garantie op succes. Ik heb dus een dubbel gevoel, maar op een positieve manier. Ik ben echt wel fier op mezelf. Of het verwacht was? Ja en nee. Het niveau stijgt enorm en overal. De laatste maanden ben ik meer gaan trainen en kwam de goesting terug. In december won ik een paar toernooien, en geen kleintjes, waardoor het vertrouwen er terug was.”

Huybrechts was 47 toen hij voor het eerst een tourkaart pakte, een toegangsbewijs voor twee seizoenen. Voor een verlenging moet ja na die periode in de top 64 staan.

“Op het laatste (in 2019, red.) was het toen was teveel”, geeft de magazijnier toe. “Het constante gereis en het werken tussendoor… Op den duur was de motivatie om te trainen ook wat weg, niet onlogisch als je constant klopt krijgt van die gasten. Dan ga je na verloop van tijd met tegenzin naar toernooien en zakt je zelfvertrouwen. Het klopt dat ik vorig jaar nog zei dat ik te oud ben geworden, maar ik wilde het nog één keer proberen. Ik wilde nog eens zot doen. Mijn vrouw zei het ook: ga er nog eens voor. En het is wonderwel gelukt.”

© AP

De hel

Na enkele jaren van net niet overleefde Ronny Huybrechts dus “de hel” van het darts, de zogenaamde Q-School. Daarvoor betaal je 450 pond inschrijvingsgeld en heb je een week om een tourkaart af te dwingen. Anders is het een jaar wachten.

“Niemand wil naar de Q-School, dat is echt een hel”, zei Mike De Decker, de Belgische nummer 3, daar onlangs nog over. “Als je daar niet presteert, dan moet je naar de Challenge Tour (het niveau net onder de Pro Tour, red.). Dat zijn vijf weekends plus de kwalificaties voor de European Tour-manches, wat er dertien zijn. Dat is niks hé voor een heel jaar. Als je een tourkaart haalt, dan ben je constant weg en daarvoor doe je het. Geen tourkaart is een verloren jaar. Dus elk toernooi is er eentje onder druk als je rond die 64ste plek staat. Want winstgevend is die Challenge Tour niet. Dat is verschrikkelijk. Ik heb het zelf een paar jaar gedaan, daar kan je niks mee winnen.”

“Ja, dat is echt wel een hel”, aldus Huybrechts. “Zeven dagen aan een stuk loop je op de toppen van je tenen. Je kan misschien één dag eens minder presteren, maar dat is het. Voor de rest is het pure focus. Het zijn ook lange dagen. Je begint vroeg in de ochtend en als je ver geraakt, is het al snel avond. Ik haalde in de finalefase meteen de finale, maar de dag erop verloor ik meteen. Niet scherp genoeg hé en we zijn al niet de grootste sportmannen (lacht). Ik ga op m’n 57ste niet meer naar de fitness of regelmatig lopen. Daar ga ik wel wat aan doen. Het gaat gezonde voeding zijn de komende maanden en op tijd in m’n bed kruipen. Dat moet je doen als je wil presteren aan de top, vraag maar aan Kim. Je moet mentaal én fysiek in orde zijn.”

Maar ‘Rebel’ moet wel eerst zijn agenda helemaal omzwaaien. “Het is in de eerste plaats mijn doel om het twee jaar vol te houden”, klinkt het. “Dan moet ik wel vrijaf krijgen van mijn baas, dus we zijn hier bezig met de kalender te analyseren. Ik wil sowieso blijven werken, want ik heb nog niks verdiend hé. Als ik nu zou stoppen en het wordt niks, ga dan maar eens werk zoeken op mijn leeftijd.”

Ronny Huybrechts haalde in het verleden vijf keer het WK. Bij zijn eerste deelname in 2014 verloor hij in de eerste ronde van zijn broer, daarna ging hij er twee keer op rij in de tweede ronde uit tegen intussen tweevoudig wereldkampioen Peter Wright. Huybrechts haalde ook een keer de halve finales van het EK en speelde samen met zijn broer de finale van de World Cup.

© Getty Images

WK halen

Kim Huybrechts krijgt na vier jaar dus opnieuw zijn broer naast zich op de Pro Tour. Volgens Ronny stuurde ‘The Hurricane’ hem dagelijks op weg naar het succes in Kalkar. “Hij is super fier en heel blij voor mij”, klinkt het. “We kunnen nu terug samen reizen naar toernooien. Samen slapen? Nee, dat niet. Kim heeft last van slaapapneu en wil daar anderen niet mee lastigvallen.”

‘The Hurricane’ kijkt sowieso uit naar de comeback van zijn oudere broer. “Hij heeft vriend en vijand verrast in Kalkar, mijzelf inclusief”, klinkt het in een interview op Facebook. “Het darts is een mooie bonus op zijn werk. Een fulltime job, als je daarnaast nog moet voldoende trainen en in de weekends spelen, dan wordt dat zwaar op die leeftijd. Maar Ronny leeft voor darts, mentaal kan hij dat zeker aan. Hoe het lichaam gaat reageren op bijvoorbeeld al dat reizen, valt af te wachten.”

En volgens Kim wil Ronny maar één ding: het WK nog eens halen. “Daar op dat podium mogen staan, is het summum voor elke dartsspeler. Dat wil hij een zesde keer meemaken. Daar zijn alleen al, dat is het gewoon. Elke wedstrijd die je daar eventueel wint, is een bonus. Hij krijgt nu twee jaar de tijd om die ambitie te realiseren.”