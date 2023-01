Red Wolves op volle sterkte voor WK-duel met Bahrein

De Red Wolves hebben geen kwaaltjes overgehouden aan hun historische eerste WK-zege. Daags na de 31-29 overwinning tegen Tunesië kon de volledige groep maandag de training afwerken in de Arena van Malmö. Daar geven ze dinsdag (18u00) Bahrein partij in hun laatste groepswedstrijd.

De Belgen begonnen aan hun eerste grote toernooi met een 42-28 nederlaag tegen titelverdediger Denemarken, maar beschikken na de winst tegen Tunesië over uitstekende papieren om naar de tweede groepsfase door te stoten. Met twee punten moeten ze in groep H alleen Denemarken, dat met vier punten al zeker is van groepswinst, voor zich dulden. Tunesië en Bahrein volgen met één punt. De eerste drie blijven voor de tweede groepsfase in Malmö, de laatste moet voor de Presidents Cup om de plaatsen 25 tot 32 naar Polen.

Als de Belgen de tweede groepsfase halen, krijgen ze daarin al zeker Egypte als tegenstander. Het Noord-Afrikaanse land is zeker van een plaats bij de eerste drie in groep G. Kroatië, de Verenigde Staten en Marokko strijden om de resterende twee tickets.