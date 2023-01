Dimitri Van den Bergh moet snel weer aan de bak na vakantie, tegenstander excuseert zich voor gebroken belofte: “Ik ben te lui geweest”

Geen darts voor ‘The DreamMaker’ op dit moment. Dimitri Van den Bergh geniet momenteel van een vakantie in Spanje. Een korte pauze, weliswaar, want de plicht roept alweer bijna.

Twee toernooizeges in de World Series, twee finales op de European Tour, een kwartfinale op de World Grand Prix, een halve finale op de World Matchplay en een halve finale op het WK. Het dartsjaar 2022 was misschien wel het beste ooit voor de 28-jarige Antwerpenaar. Veel rust kreeg Van den Bergh echter niet. Amper tien dagen na zijn historische WK-partij in Londen, stond hij alweer te darten. Op de Bahrain Darts Masters - een manche van de World Series - verloor hij nipt van kersvers wereldkampioen Michael Smith in de kwartfinales.

“We hadden gedacht om deze maand een vakantie in te plannen, maar dat is wat tegengeslagen,” lachte Van den Bergh begin januari nog. “Maar mijn vrouwke zegt ook: Dit is uw job. Dus ik ga onder meer voor de eerste keer naar Bahrein, waar ik de PDC mag vertegenwoordigen. Altijd een eer.” De nummer 11 van de wereld vertrok alleen naar Bahrein en keerde snel terug, zodat er toch nog een vakantie vanaf kon. Meer bepaald: op Tenerife.

Maar lang in de Spaanse zon vertoeven, zit er niet in voor Van den Bergh en zijn gezin. Komend weekend is het tijd voor de Nordic Darts Masters, de tweede manche van de World Series. Die vindt plaats in Kopenhagen en werd vorig jaar op indrukwekkende wijze gewonnen door ‘The DreamMaker’. Onderweg naar winst versloeg hij Gerwyn Price, Michael Smith en Gary Anderson.

In de eerste ronde wacht hem deze keer meteen een pittige partij. Van den Bergh neemt het op tegen Madars Razma, de nummer 35 van de wereld en daarmee veruit de best geplaatste qualifier. Bij winst treft Van den Bergh ex-wereldkampioen Gerwyn Price of Benjamin Drue Reus.

© PDC

Razma, die op het voorbije WK verloor in de tweede ronde, was er als de kippen bij om een gemaakte belofte uit het verleden te breken. De Let beloofde vorig jaar blijkbaar om een dansje te doen samen met Van den Bergh als ze elkaar nog eens zouden tegenkomen op een tv-toernooi. “Sorry vriend, maar ik ben te lui geweest en heb niet geoefend”, klinkt het.