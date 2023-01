Magali Planckaert heeft elleboog gebroken bij fietstochtje

Fietsen is gezond, tenminste: als je niet valt. Het zijn niet onze woorden, maar die van Francesco Planckaert. Zijn wederhelft Magali is tijdens een fietstochtje gevallen, en liep daarbij een breuk in de elleboog op.

“We waren zo blij met ons fietstochtje samen met de gasten, echt waar. Het was een stomme val zoals 99,9 procent van de vallen”, schrijft Francesco op Instagram bij een foto van Magali bij de dokter, terwijl ze haar arm vasthoudt. Ze heeft bij haar tuimelperte een “radiale kopbreuk in de elleboog” opgelopen.

Hij is alleszins ook vol lof over zijn vrouw. “Ze zou wel nog een goeie coureur geweest zijn. Na de val nog 12 kilometer gereden tot thuis en dan nog een paar uur gewacht”, zegt hij. “Het zal wel over gaan, zei ze. Respect. Maar het is wat het is, en dat zal nooit anders zijn in ’t leven. Het is wat het is.” En dus moet ze nu even rustiger aan doen.