Basketter Tim Lambrecht pakt uit met onwaarschijnlijk schot in Litouwen

Tim Lambrecht pakte in de Litouwse LKL uit met een fantastische korf. De 25-jarige en 2m09 lange ex-speler van Oostende, Leuven Bears en Charleroi, scoorde op het einde van het eerste kwart en dus ‘on the buzzer’ vanop zijn eigen helft.

De bal raakte bijna het plafond, belandde bovenop het basketbalbord en viel dan doodleuk in de basket. Goed voor drie punten en een 26-20 voorsprong voor

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nevezis. Lambrecht (8 punten, 9 rebounds, 5 assists) won trouwens met Nevezis met 83-65 van Zavigzdes. Met 7 op 16 staat Nevezis op een gedeelde achtste stek. Tim Lambrecht doet het trouwens in zijn eerste jaar in het buitenland en de sterke Litouwse LKL uitstekend en is goed voor een gemiddelde van 11 punten, 7 rebounds en 2 assists.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(cpm)