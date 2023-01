Judoka Sami Chouchi klimt gewichtsklasse om naar Parijs te kunnen

Met het oog op deelname aan de Olympische Spelen in Parijs gaat Chouchi zo de concurrentie met ‘s werelds nummer twee Matthias Casse uit de weg in de klasse tot 81 kilogram. Op de Spelen is er in elke gewichtsklasse slechts één judoka per land toegestaan.

Chouchi werd in 2018 Europees vicekampioen bij de -81, vorig jaar pakte hij brons. Op 29 januari komt hij bij de Grand Prix van Portugal voor het eerst in zijn nieuwe categorie uit.

“Ik zal mezelf alle tijd gunnen om in deze nieuwe categorie nieuwe hoogtepunten te bereiken”, postte Chouchi op Instagram. “Ik ga de uitdaging aan met maar één doel voor ogen: Parijs 2024.”