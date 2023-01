Voorzitter Wouter Vandenhaute over crisis bij Anderlecht: “Niet gezond voor een club dat één persoon alle macht heeft, en die had ik”

Zaterdag was er al een videoboodschap. Om extra duiding te geven bij de gang van zaken op Anderlecht trok Wouter Vandenhaute ook naar La tribune bij RTBF en De afspraak bij Canvas. Hij vertelde er dat paars-wit nog altijd ambitieus is, zowel op de transfermarkt als in de competitie. “We gaan vechten om de Europe play-offs nog te halen.”

Vandenhaute zette afgelopen weekend een stap opzij bij Anderlecht. Dat deed wat vragen rijzen en die wil hij beantwoorden. De RSCA-voorzitter legt uit waarom hij er nu voor kiest om zijn uitvoerende mandaat neer te leggen. “Toen ik aankwam bij Anderlecht, was het totale crisis”, klinkt het. “Eerst was ik consultant, maar toen Marc Coucke me vroeg om voorzitter te worden, was het nodig om uitvoerend voorzitter te zijn. De afgelopen maanden, zeker sinds het uitvallen van Peter Verbeke, stond ik helemaal op het voorplan. Dat wil ik nu niet meer. Het is niet gezond voor een club dat één persoon alle macht heeft, en die had ik.”

De druk om een stap opzij te zetten was afgelopen week enorm groot geworden. “De bal is aan het rollen gegaan na de nederlaag tegen Union en het interview van een ontevreden Hendrik Van Crombrugge”, stelt de RSCA-voorzitter vast.

Intern voelt Vandenhaute wel nog steun. “Als ik voelde dat die er niet was, had ik de eer aan mezelf gehouden”, luidt het. “Maar dat was niet wat de mensen in de club wilden. Tijdens de raad van bestuur vorige week heb ik de zaal verlaten toen het over mij ging, zodat de anderen daar rustig over konden oordelen.”

Vandenhaute gelooft dat zijn nieuwe rol hem zal liggen. “Een rol als niet-uitvoerend voorzitter gaat mij beter af”, denkt hij. De kritiek van de afgelopen weken, die begrijpt hij. “Voor een deel van de fans ben ik de schuld van alles. Dat snap ik, want er is veel frustratie, vooral door die twaalfde plaats. Zelf ben ik daar ook heel erg gefrustreerd over. Op het moment dat ik dit uitspreek, word ik er misselijk van.”

De kritiek heeft er wel ingehakt. “De afgelopen week was zwaar”, geeft Vandenhaute toe. “Het was niet de leukste week van mijn leven, nog minder voor mijn familie dan voor mij. Mijn vrouw (VRT-journalist Catherine Van Eylen, red.) is zelfs een paar dagen niet naar haar werk kunnen gaan.”

Binnenkort zal Vandenhaute – die de kritiek krijgt dat hij te weinig met de fans communiceert – in directe dialoog gaan met supporters. “Dat wordt momenteel georganiseerd”, legt hij uit. “Ik wilde vorige woensdag al naar het supportersoverleg gaan, maar sommige leden maakten duidelijk dat ik daar niet welkom was.”

© BELGA

Ontslag Kompany

Nog altijd moet de Anderlecht-voorzitter zich verantwoorden voor het ontslag van Vincent Kompany. “In de jaren dat ik met Kompany gewerkt heb, kreeg ik regelmatig de vraag van journalisten waarom ik hem niet ontsloeg. En nu vragen diezelfde journalisten waarom ik hem ontslagen heb”, zegt Vandenhaute daarover. “De mayonaise pakte gewoon niet meer en dat hebben we samen beslist. Het was ook de keuze van Vincent.” En waarom dan Mazzu? “We wilden een Belg met ervaring die ook een peoplemanager is. In dat plaatje paste Felice.”

De Deense connectie die nu de sportieve leiding heeft, geniet het volle vertrouwen van Vandenhaute. “Riemer en Fredberg hebben het Anderlecht-DNA. Ze staan voor aanvallend voetbal”, benadrukt hij. En ook met de transfers ziet de voorzitter het goedkomen. “Anders Dreyer (de jongste nieuwkomer, red.) is een speler met een marktwaarde van negen miljoen euro. We gaan deze mercato tonen dat we in een financieel goede gezondheid zijn. En daarna gaan we vechten om de Europe play-offs nog te halen. Hopelijk scharen de fans zich achter ons, want verdere verdeeldheid kunnen we missen als kiespijn”, besluit Vandenhaute.