N-VA Maasmechelen vraagt naar aanleiding van de jongste twee drugsgerelateerde aanslagen in de gemeente om de dotatie van de lokale politie niet te verlagen. Burgemeester Raf Terwingen (cd&v) is daar niet over te spreken: “Op deze manier de feiten misbruiken en de platte populistische toer op gaan kan niet geduld worden.”