Ongeloof wanneer ‘Temptation’ Megan toegeeft dat ze geen belastingen betaalt: “Ik snap niet dat mensen zo dom kunnen zijn”

Megan Desaever, bekend van haar deelname aan ‘Temptation island’ in 2018, heeft nog eens van zich laten horen. Op Youtube is een interview verschenen waarin Megan openhartig vertelt over haar Only Fans-account en het geld dat ze daarmee verdient. Maar blijkbaar doet ze dat niet helemaal volgens de regels.

Megan was enkele dagen geleden te gast in Allures, een talkshow van het Nederlandse Youtube-kanaal Rumag. Daar voelde ze zich blijkbaar op haar gemak, want de ex-deelneemster van ‘Temptation island’ vertelde er ronduit over haar relatie, haar account op Only Fans en haar financiën. En vooral over dat laatste deed ze toch enkele opvallende uitspraken.

Als de presentator haar vraagt hoeveel ze maandelijks verdient, reageert Megan eerst nog ontwijkend. “Als ik dat zeg, krijg ik problemen met de belastingen”, lacht ze. Het lijkt eerst om een mopje te gaan, maar wanneer ze even later serieus toegeeft geen belastingen te betalen, valt de mond van de presentator open.

“Ik denk dat ik rap zal moeten verhuizen naar het buitenland als het zo blijft doorgaan”, voegt Megan er nog aan toe. De presentator probeert zich te herpakken en polst nogmaals naar hoeveel ze verdient. “Meer dan 20.000 per maand? Dat heb ik gehad, maar nu niet meer”, zegt Megan, die ook zegt dat ze geen boekhouder meer heeft.

“Ik ben niet dom”

“Als je je belastingen correct aangeeft, is de helft weg. Dat vind ik gewoon oneerlijk. Ik was sowieso al van plan om naar Dubai te verhuizen, omdat mijn broer daar al zit, en daar is het gewoon belastingvrij.”

“Ook als verhuis je, dan ga je hier toch nog een boete moeten betalen”, merkt de presentator op. Ook de rest van het gezelschap treedt hem bij. “Dat ze maar proberen”, blijft Megan eerst nog stoer. Al lijkt er nadien toch wat besef door te dringen over de mogelijke gevolgen van haar uitspraken. “Het komt goed”, besluit ze ontwijkend.

De presentator lijkt daar niet zo zeker van en neemt geen blad voor de mond: “Ik snap niet dat mensen zo dom kunnen zijn.”

Megan die binnenkort ook te zien is in Ex On The Beach, is daar niet mee gediend: “Ik ben niet dom!”

Bekijk de passage uit het interview: