Wraak van Laurens Sweeck na BK-ruzie frustreert ploeg Michael Vanthourenhout, die met video komt: “Mensen vergeten snel”

Het zit er bovenarms op tussen Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. Die laatste won het BK na een incident in de materiaalpost. Die eerste voelde zich bekocht en deelde zijn frustratie in de pers, en nam een dag later wraak in Otegem. Met twee incidenten in de materiaalpost, waaronder een pirouette voor de ogen van de mecaniciens van Vanthourenhout.

Jurgen Mettepenningen kon dat alles niet zo waarderen. De teammanager van de nieuwe Belgische kampioen deelde dan ook een opvallende tweet. Daarin zet Mettepenningen de pirouette van Sweeck in Otegem naast een incident tijdens de cross in Diegem, met dezelfde twee hoofdrolspelers. “Mensen vergeten snel. Alleen hebben wij er toen geen rel van gemaakt”, klinkt het.

“Vanthourenhout is de man van het seizoen”

In OC De Spoele in Otegem blikte manager Jurgen Mettepenningen maandag nog eens terug op het afgelopen weekend, waarin hij met Michael Vanthourenhout het BK veldrijden bij de elite won.

“Het is al de derde keer dat we hier in Otegem een persconferentie met de ploeg mogen geven na het Belgisch kampioenschap”, stelde Mettepenningen. “Wij hebben als team een heel mooi weekend achter de rug. Het begon al zaterdag met twee titels. Eén met Fleur Moors bij de junioren dames. Ik beschouw haar als een waar talent met een mooie toekomst. Ook bij de heren junioren was het prijs. Daar was Viktor Vandenberghe aan het feest. Zondag kregen we het bericht dat Leonie Bentveld bij de dames beloften Nederlands kampioene was geworden. En Witse Meeussen zorgde bij de mannen beloften in Lokeren voor titel nummer vier, maar dan moest hét BK nog verreden worden. Met Michael Vanthourenhout was nummer vijf een feit.”

© BELGA

Het werd geen driestrijd tussen Eli Iserbyt, Laurens Sweeck en Michael Vanthourenhout. “Eli Iserbyt haakte vlug af, maar Michael deed dan maar zijn ding. Ik wil ook nog eens terugkomen op het incident in de materiaalpost (waarbij Laurens Sweeck even gehinderd werd door het team van Vanthourenhout). Daarna hoop ik dit hoofdstuk volledig af te sluiten. Wij stonden effectief in de door ons toegewezen box: nummer 4. Er was een onvrijwillige en onbewuste aanvaring, maar die was zeker niet koersbepalend. In de laatste ronde was Michael Vanthourenhout de sterkste.”

Vanthourenhout lijkt helemaal open te bloeien, zo ziet ook Mettepenningen. “Michael is in 2014 bij ons in de ploeg aan de slag gegaan. Hij is een laatbloeier. Hij is nu 29 jaar en zit zeker nog niet aan de top van zijn capaciteiten. De laatste twee jaar heeft hij echt grote stappen gezet. Hij is Europees kampioen en nu dus ook Belgische kampioen. Ik zeg daarop: Michael Vanthourenhout is dé man van het seizoen.”