Hasseltse Musti helpt dakloze jongeren: “Ik begrijp hen omdat ik zelf dakloos ben geweest”

Hasselt

In ‘De Weekenden’ brengt Joris Hessels opmerkelijke mensen samen die hun lief en leed delen met hem en de tv-kijker. Zo maken we kennis met Musti Önlen (31), die zich vanuit Hasselt inzet voor dak- en thuisloze jongeren. “Ik maak hier veel mee”, zegt Musti, die op zijn vijftiende zelf dakloos was. “Ik heb al een pistool tegen mijn hoofd gekregen, maar de positieve verhalen hebben de overhand.”