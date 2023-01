In natuurgebied Kloosterbeemden is de vervuiling oppervlakkig afgegraven. De komende maanden zal het rietland zich herstellen. — © VMM

Tessenderlo/Scherpenheuvel-Zichem

In het mondingsgebied van de Winterbeek in Zichem is de Vlaamse Milieumaatschappij gestart met de sanering van de historische vervuiling van Tessenderlo Chemie. De komende maanden wordt de vervuiling in de Hulpe er over een afstand van 2,5 kilometer afgegraven.